Talleres x São Paulo ao vivo: onde assistir, horário e escalações

Talleres e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, pela 1ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América. Contudo, onde assistir Talleres x São Paulo ao vivo?

O reencontro entre essas duas equipes contará com transmissão ao vivo da Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming).

O tricolor inicia sua campanha na competição buscando um bom resultado fora de casa, enquanto o time argentino aposta no apoio da torcida para começar com vitória.

O Talleres, comandado por Walter Ribonetto, aposta na força coletiva e no fator casa para tentar superar um dos favoritos da chave. O objetivo dos argentinos é fazer uma campanha sólida na fase de grupos e avançar às oitavas de final.

Campeão da Copa do Brasil em 2023, o Tricolor Paulista chega fortalecido para a competição e tem no torneio continental um dos principais objetivos da temporada. O técnico Luis Zubeldía busca um equilíbrio entre experiência e juventude para fazer um bom papel na estreia.

As equipes voltam a se enfrentar após duelos em duas edições da Libertadores. Em 2019, o Talleres eliminou o São Paulo na fase preliminar, enquanto, em 2024, cada time venceu uma vez na fase de grupos.

