Tarcísio descarta 2026 e foca em São Paulo e na direita unida

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira (8) que não pretende disputar a Presidência da República nas eleições de 2026. Segundo ele, o foco continua sendo a administração do Estado de São Paulo.

“Quero ficar em São Paulo, Estado que me abraçou. Estou focado em São Paulo. Quero ajudar a fortalecer uma candidatura de direita, seja com (Jair) Bolsonaro ou outro candidato”, declarou durante a abertura do 11º Brazil Investment Forum, evento promovido pelo Bradesco BBI.

Apesar da declaração, Tarcísio segue sendo apontado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro como um possível nome da direita para o próximo pleito, já que Bolsonaro está inelegível até 2030. O ex-presidente também responde a ações no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de envolvimento em uma suposta organização criminosa que teria planejado um golpe de Estado no país.