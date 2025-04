Teatro e distribuição gratuita de moqueca agitam Cachoeiro; confira

Nos dias 05, 06 e 07 de abril, a Cia NÓS de Teatro, de Cachoeiro de Itapemirim, apresenta seu mais novo espetáculo “O Evangelho Segundo a Moqueca Capixaba: A Revolta dos Abapurus”, em uma programação gratuita no Centro Cultural Luz Del Fuego. As sessões encerram as atividades do espaço cultural, que desde 2023 vem movimentando a cena artística local.

A montagem propõe a criação de um novo evangelho — desta vez, contado a partir da comida. Em cena, ingredientes fervem em paralelo à dramaturgia: enquanto o público acompanha a narrativa, uma moqueca capixaba é preparada ao vivo e servida no final do espetáculo.

A peça parte do gênero do teatro documentário e faz da mandioca e da moqueca seus símbolos centrais, ao mesmo tempo em que questiona o que significa ser capixaba hoje, em meio às feridas da colonização e às catástrofes atuais. Com estética de site specific, o espetáculo se estrutura por meio da atuação, da música, da culinária e do próprio espaço como elementos dramatúrgicos.

A dramaturgia original, escrita por Marco Antônio Reis e Brenda Perim e publicada pela editora Maré em 2023, ganhou os palcos graças ao apoio do edital Funarte Retomada 2023. O processo de criação contou com a orientação do ator e gastrônomo Murilo Góes, e do diretor teatral paulista Fernando Kinas.

Em 2025 o espetáculo ganha os palcos sob direção de Marco Antônio reis, além de uma residência artística com o premiado grupo carioca Aquela Cia de Teatro (de obras como “Caranguejo Overdrive”).

Em cena estão Brenda Perim, Ananda Bourguignon, a dançarina Yuriê Perazzini, o culinarista Murilo Góes, o músico Marcelo Marataia e a musicista Bruna Perê.

O espetáculo marca o encerramento do Centro Cultural Luz Del Fuego, fundado em 2023 pela própria Cia NÓS de Teatro. Localizado no bairro Ibitiquara, o espaço se tornou ponto de efervescência cultural em Cachoeiro, com atividades que iam de teatro a taekwondo, passando por cineclubes, apresentações e formações artísticas.

Informações:

O Evangelho Segundo a Moqueca Capixaba: A Revolta dos Abapurus

05 e 06 de abril às 17h e às 20h

07 de abril às 19h30

Centro Cultural Luz Del Fuego – Rua Newton Prado, 29, Ibitiquara (rua sem saída em frente ao Doug Lanches)

Entrada gratuita – Reserve pelo Sympla

Atenção! Moqueca gratuita servida ao final da peça.