Temporal causa danos em igreja e escola no município de Castelo; veja

Um forte temporal atingiu, na noite de sexta-feira (4), a comunidade de Santa Clara, no distrito de Estrela do Norte, em Castelo, Sul do Espírito Santo, provocando estragos significativos. A enxurrada invadiu casas, comércios e até a igreja católica da localidade, que foi tomada por lama e pedras.

Força da água da chuva

Imagens registradas por moradores mostram a força da água e os danos causados. No interior da igreja, a correnteza danificou bancos e outros objetos litúrgicos. Os prejuízos ainda estão sendo avaliados pelas autoridades locais.

De acordo com o prefeito João Paulo Nali, equipes da Prefeitura estão percorrendo o município para levantar os danos provocados pelo temporal.

“A principal atingida foi a Igreja da comunidade de Santa Clara e alguns imóveis no distrito de Estrela do Norte. Na Comunidade do Morro Vênus tivemos o alagamento parcial da escola, mas é algo recorrente quando há elevação do nível do rio local”, informou o prefeito.

Veja o vídeo:

Imagens: Quadra da Escola de Morro Vênus