Thunderbolts: novo filme da Marvel está em cartaz em Cachoeiro

Está em cartaz nos cinemas de Cachoeiro o novo filme da Marvel. Em Thunderbolts*, uma equipe de anti-heróis é recrutada para uma missão perigosa.

Yelena Belova, Bucky Barnes, Guardião Vermelho, Fantasma, Treinadora e John Walker formam o grupo de desajustados e rejeitados que, pegos numa armadilha pela diretora da CIA Valentina Allegra de Fontaine, são obrigados a embarcar num plano ofensivo que os fará confrontar seus maiores traumas e cicatrizes do passado.

Prontos para agir a favor de causas duvidosas, os seis parecem ser a escolha errada para lidar com os desafios de alto risco ao lado do governo.

