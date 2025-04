Tragédia! Criança de 7 anos morre após consumir ovo de Páscoa

A Polícia Civil do Maranhão está investigando a morte de uma criança de sete anos, ocorrida após o consumo de um ovo de Páscoa supostamente envenenado, na cidade de Imperatriz, região Sudoeste do estado. A irmã e a mãe da vítima também ingeriram o mesmo chocolate e permanecem internadas em estado grave na UTI do Hospital Municipal de Imperatriz.

De acordo com informações do pai da criança, que também é ex-marido da mãe, o ovo foi entregue por um motoboy na noite de quarta-feira (16), como se fosse um presente. Junto ao produto, havia um bilhete com a mensagem: “Com amor, para Miriam Lira. Feliz Páscoa.” Ainda não se sabe quem enviou o presente.

Pouco tempo após o consumo, todos que comeram o chocolate começaram a passar mal. O pai, que mora na casa ao lado, prestou os primeiros socorros ao notar a situação. Infelizmente, o menino não resistiu.

A principal suspeita da polícia é que o ovo tenha sido envenenado. Amostras do produto foram encaminhadas ao Instituto de Criminalística de Imperatriz (Icrim) para análise. A Polícia Civil afirmou que trata o caso com prioridade, mas, por enquanto, não divulgará mais informações para não comprometer a investigação.