Tragédia na BR-101: Santa Casa atualiza números de vítimas

A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim informou, nesta terça-feira (29), que três vítimas do grave acidente com ônibus ocorrido na BR-101, em Anchieta, permanecem internadas na unidade hospitalar. Ao todo, 12 feridos deram entrada no hospital após o acidente.

Segundo a instituição, seis pacientes já receberam alta médica e outros três foram transferidos para hospitais da Grande Vitória, onde seguem sob cuidados especializados.

A Santa Casa reforçou que, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), informações detalhadas sobre a identidade dos pacientes. Seus respectivos estados de saúde são fornecidos apenas aos familiares diretos.

Inicialmente, havia sido divulgado que apenas dois feridos permaneciam internados. No entanto, o hospital atualizou os dados nesta terça-feira e corrigiu a informação para três pacientes ainda em observação.