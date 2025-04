Triste! Tia esquece sobrinho de 3 anos dentro do carro e criança morre

Um menino de apenas três anos morreu após ser esquecido por cerca de seis horas dentro de um carro em São José do Rio Preto. O caso aconteceu na última quarta-feira (2).

De acordo com o G1, a tia da criança contou aos policiais que não tinha o hábito de ficar com o sobrinho, mas, nesse dia, levaria o menino para a creche.

Ela relatou que, por volta das 8h da manhã, colocou a criança, que estava dormindo, dentro do carro e foi para o trabalho. No entanto, somente por volta das 14h ela se lembrou de que não havia levado o sobrinho à creche e foi até o veículo. Lá, encontrou o menino já desacordado e acionou o Corpo de Bombeiros.

A criança foi atendida por uma Unidade de Resgate; no entanto, já estava em parada respiratória e morreu no local. O menino ainda chegou a ser encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi confirmada a morte.

A tia foi levada para a Central de Flagrantes de Rio Preto. O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e será investigado.

