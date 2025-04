Violência: morador de rua é cruelmente assassinado

Um morador de rua foi assassinado a tiros na madrugada desta quinta-feira (3). O crime aconteceu no bairro Redenção, em Teixeira de Freitas.

De acordo com informações do site Liberdade News, moradores relataram ter escutado disparos durante a madrugada; entretanto, a polícia só foi acionada às 5h20.

Os militares isolaram a área para preservar o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas para a realização de exames de necropsia e posterior liberação para a família.

A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. As investigações estão a cargo do Núcleo de Homicídios da 8ª COORPIN de Teixeira de Freitas.

Leia também: Wanda Chase morreu: entenda a cirurgia que levou a morte da jornalista