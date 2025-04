Tromba d’água impressiona banhistas na orla de Aracruz

Um fenômeno natural inusitado surpreendeu banhistas na Praia de Putiri, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (5). Uma tromba d’água se formou sobre o mar, chamando a atenção de moradores e turistas que estavam no local.

O fenômeno, considerado raro, foi registrado por celulares e as imagens rapidamente se espalharam pelas redes sociais. Apesar do susto inicial, não houve registro de feridos ou danos materiais.

Tornado ou tromba d’água?

A formação chegou a ser confundida com um tornado por algumas pessoas. No entanto, de acordo com meteorologistas, a tromba d’água é um tipo de tornado que se forma sobre a água, mas com menor intensidade e sem representar risco à faixa costeira.

“Esse tipo de fenômeno é comum em áreas tropicais e ocorre quando há grande instabilidade na atmosfera. A tromba d’água pode representar algum perigo para embarcações próximas, mas tende a se dissipar antes de atingir a terra firme”, explicam os especialistas.

A recomendação, em casos como este, é que embarcações evitem a área até que o fenômeno perca força ou desapareça completamente.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais