ÚLTIMAS HORAS! Garanta Zé Ramalho e Falcão em Guaçuí; lote vai virar

Se você ainda não garantiu seu passaporte para a magia do Festival de Inverno de Guaçuí (FIG) 2025, o relógio está correndo! As últimas horas do lote atual estão contadas e a oportunidade de garantir seu ingresso com o melhor preço termina HOJE ao MEIO-DIA.

Não deixe para a última hora e perca a chance de viver momentos inesquecíveis em Guaçuí, em um festival que promete ser um espetáculo em si mesmo.

Atrações de Peso:

O FIG 2025 traz um line-up de tirar o fôlego, com nomes consagrados da música brasileira:

Marcelo Falcão (Sexta-feira, 4 de julho): Prepare-se para cantar junto os grandes sucessos da carreira do artista em um show cheio de energia!

Zé Ramalho (Sábado, 5 de julho): A voz marcante e as canções que marcaram gerações prometem emocionar o público em uma apresentação imperdível.

Além dos shows principais, o festival oferecerá uma programação diversificada e uma praça gastronômica com variadas opções para todos os gostos.

O Tempo Urge!

O lote atual estará disponível apenas até o MEIO-DIA de HOJE. Não perca a chance de economizar e curtir o FIG 2025 com o melhor preço.

Onde Comprar

Online: https://lebillet.com.br/event/431/festival-de-inverno-guacui-19-junho-Guacui-ES

https://lebillet.com.br/event/431/festival-de-inverno-guacui-19-junho-Guacui-ES Pontos de venda físicos sem taxa Perfumaria BMQ ( Guaçuí ): Praça João Acacinho, 64, Centro, Guaçuí Oakes ( Cachoeiro ): Av. Governador Christiano Dias Lopes Filho, 102, Loja 01 – Gilberto Machado O Bendito – A Doceria ( Espera Feliz ): Rua Cira Rosa de Assis 81, centro, próximo a subida do hospital. Óticas Diniz ( Vitória, Vila Velha, Serra ) Lojas Origens ( Vitória, Vila Velha )

sem taxa

Festival de Inverno de Guaçuí 2025: Uma Edição Mágica

O FIG 2025 promete ser um evento único, com uma programação incrível e uma atmosfera mágica. Não perca a chance de fazer parte dessa experiência!

Informações Adicionais

Meia solidária: mediante a doação de 2kg de alimento não perecível.

Pacote para os dois dias do festival: R$ 240,00.