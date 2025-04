União e PP oficializam federação e lançam maior bloco do Congresso

Em uma cerimônia realizada nesta terça-feira (29), no Salão Negro do Congresso Nacional, em Brasília, os partidos União Brasil e Progressistas (PP) oficializaram a criação da federação partidária “União Progressista” (UP). A nova aliança reúne a maior bancada da Câmara dos Deputados, com 109 parlamentares, além de 14 senadores e seis governadores.

O evento contou com a presença dos presidentes das duas siglas, Antonio Rueda (União Brasil) e Ciro Nogueira (PP), além de deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores e ministros ligados aos partidos. Também marcaram presença lideranças de outras legendas, como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), avaliou a federação como um “gesto de maturidade política”. Já o deputado Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Casa, afirmou que o grupo nasce como “o mais importante bloco do Congresso Nacional em números absolutos”.

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), destacou que a construção da federação foi marcada por diálogo e espírito público. “Foi construída com muita maturidade institucional, com compromisso com o país, muitas vezes deixando de lado interesses pessoais e regionais em prol de um projeto coletivo”, afirmou.

A presidência da União Progressista será compartilhada por Rueda e Nogueira até o fim deste ano.