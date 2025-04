VÍDEO | Criminoso armado assalta posto de combustível em Alegre

Um posto de combustível, no município de Alegre, foi alvo de um criminoso que abordou um funcionário e roubou R$ 1.600,00.

A Polícia Militar conversou com um funcionário do estabelecimento. Ele contou aos militares que o suspeito estava com uma blusa enrolada na cabeça e portava uma arma. O criminoso fugiu a pé, carregando uma mochila com o dinheiro.

O funcionário não soube informar se o suspeito estava acompanhado. Os militares realizaram patrulhamento ao redor do posto, no entanto, o suspeito não foi localizado.

A vítima foi orientada a procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.

