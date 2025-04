Urgente! ES sob risco de fortes tempestades nas próximas horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (25) um alerta amarelo para chuvas intensas no Espírito Santo. O aviso é válido até a manhã de sexta-feira (26) e abrange grande parte do estado, incluindo a região metropolitana de Vitória.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos que podem chegar a 60 km/h. Apesar de ser o nível mais baixo de atenção, o aviso alerta para risco de alagamentos, queda de galhos de árvores e pequenos deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Durante o período de vigência do alerta amarelo, o Inmet orienta evitar atividades ao ar livre, não se abrigar debaixo de árvores durante ventanias e manter distância de equipamentos elétricos ligados à rede. Motoristas também devem redobrar a atenção nas vias com pista molhada.

A Defesa Civil do Espírito Santo reforça que a população deve ficar atenta a sinais de perigo, como acúmulo de água nas ruas, rachaduras em muros ou encostas e queda de energia. Em caso de emergência, a orientação é acionar imediatamente o telefone 199.

