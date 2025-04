URGENTE! Ex-vereador de Cachoeiro sofre grave acidente no RJ

O caminhoneiro Ary Corrêa, ex-vereador de Cachoeiro de Itapemirim, sofreu um grave acidente na manhã desta quarta-feira (9), em Campos dos Goytacazes, no norte do Rio de Janeiro. O veículo que ele conduzia despencou por uma ribanceira após ser atingido por um carro de passeio.

De acordo com informações preliminares, o carro colidiu com a roda do caminhão, o que fez Ary perder o controle da direção e sair da pista. Ele foi socorrido e levado ao hospital com múltiplas fraturas no rosto, nariz e dedo, além de apresentar cortes e luxações. Apesar da gravidade dos ferimentos, Ary não corre risco de morte