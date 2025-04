URGENTE! Explosão de carreta com combustível interdita BR-101; veja

Uma carreta carregada com etanol explodiu no início da tarde deste domingo (6) após tombar no km 233 da BR-101. O acidente provocou um incêndio de grandes proporções e interditou totalmente a rodovia nos dois sentidos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não há previsão para a liberação da via. A explosão atingiu outros veículos que estavam parados no sentido contrário da pista, impedidos de seguir viagem devido ao bloqueio.

Densa nuvem de fumaça

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento de tensão vivido por motoristas. É possível ouvir buzinas e gritos enquanto condutores tentam, em desespero, retirar seus veículos do alcance do fogo. Uma densa nuvem de fumaça cinza encobriu parte da rodovia.

Segundo a PRF, não há desvios próximos disponíveis para os motoristas que seguem no sentido Norte da BR-101. Por volta das 14h30, a fila de veículos já ultrapassava cinco quilômetros nesse trecho. No sentido Sul, o congestionamento chegava a três quilômetros. O acidente ocorreu na altura do Morro dos Cavalos, em Palhoça, na Grande Florianópolis.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas.

Veja vídeo:

Imagens: Reprodução | Redes Sociais