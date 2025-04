URGENTE! Itapemirim vira palco de grande operação policial; entenda

Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira (24) nos bairros Maraguá e Centro, em Itapemirim.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da Força Tática e da Supervisão realizaram o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Durante a operação, foram presas quatro pessoas, sendo três homens (um deles com mandado de prisão em aberto em Marataízes por homicídio) e uma mulher.

Também foram encontrados: sete celulares; sete munições calibre .38, duas munições calibre 9 mm e uma munição calibre .44; R$ 20 em espécie; dois cheques; duas balanças de precisão; uma bola de haxixe; uma sacola de maconha; material para embalo; um soco inglês; um coldre de pano; uma máquina de choque e uma balaclava.

Após as diligências, os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 9ª Delegacia Regional de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui