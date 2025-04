Urgente! Troca de tiros assusta moradores e causa pânico em Marataízes

Uma troca de tiros registrada nesta segunda-feira (21) no Bairro Santa Teresa, em Marataízes, gerou tensão entre os moradores da região. Segundo informações da Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes.

Apesar do susto, não há registro oficial de feridos até o momento. A Polícia não informou a motivação do confronto, mas reforçou que nenhuma pessoa foi detida até agora.

As autoridades pedem a colaboração da população para ajudar no esclarecimento do caso. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. A Polícia ressalta que qualquer dado compartilhado com o serviço é tratado com total sigilo e pode ser essencial para identificar os envolvidos.

A Delegacia de Marataízes segue à frente do caso, e novas atualizações serão divulgadas assim que houver avanços nas investigações.