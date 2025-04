Urgente! Trump limita tarifas a 10%; taxação chinesa vai a 125%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na tarde desta quarta-feira (9), que irá limitar a 10%, por um período de 90 dias, as tarifas comerciais aplicadas a diversos países. A China, entretanto, ficou de fora.

Para o gigante asiático, o caminho foi o contrário: as tarifas aumentaram de 104 para 125%, no que o Trump afirmou ser uma resposta a “a falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais“

No mesmo pronunciamento, publicado na rede Truth, o presidente afirmou que: “Em algum momento, esperançosamente em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração dos EUA e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis“.

E o Brasil?

Para o Brasil, nada mudou. Com o limite de sobretaxas limitadas a 10%, os produtos brasileiros seguem a mesma linha imposta prlo presidente no anuncio do “tarifaço”