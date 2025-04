Vai ao Litoral Sul do ES? Não saia antes de ver a previsão do tempo

Nesta sexta-feira, feriado da Paixão de Cristo, os moradores e turistas do Sul do Espírito Santo devem ficar atentos à previsão do tempo. A umidade trazida pelos ventos costeiros deixa o clima instável em todo o estado. De acordo com o Incaper, há previsão de chuva em alguns momentos do dia em todas as cidades capixabas.

Variação de nuvens e chuva durante o feriado

A variação de nuvens será uma constante durante o dia, com chuvas passageiras previstas principalmente nos períodos da manhã e da tarde. O céu deve permanecer parcialmente encoberto em grande parte do tempo. Essa condição climática exige atenção redobrada para quem planeja atividades ao ar livre.

Grande Vitória: tempo instável e temperaturas amenas

Na Grande Vitória, a previsão do tempo indica presença de nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura mínima será de 22 °C e a máxima poderá chegar a 29 °C. Na capital, Vitória, os termômetros devem variar entre 22 °C e 28 °C.

Sul do Espírito Santo: instabilidade predominante

A Região Sul do Espírito Santo também terá o tempo influenciado pela umidade. Há previsão de chuva em alguns momentos, com variação de nuvens ao longo do dia. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima será de 21 °C e a máxima de 30 °C. Já nas áreas altas, os termômetros devem marcar entre 18 °C e 27 °C.

Clima semelhante na Região Serrana

Na Região Serrana, o comportamento do clima segue o mesmo padrão. A previsão do tempo aponta para instabilidade, com possibilidade de chuvas esparsas. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 20 °C e a máxima de 29 °C. Em pontos mais altos, os termômetros ficam entre 18 °C e 27 °C.

Região Norte também registra instabilidade

Na Região Norte do Espírito Santo, a sexta-feira será marcada por variação de nuvens e chuvas ocasionais. As temperaturas devem oscilar entre 23 °C e 28 °C, mantendo o clima ameno e úmido.

Noroeste terá temperaturas mais elevadas

Na Região Noroeste, o tempo também será instável. A previsão do tempo indica possibilidade de chuva em diversos períodos. Nas áreas menos elevadas, a mínima será de 23 °C e a máxima de 31 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas devem variar entre 20 °C e 29 °C.

Nordeste capixaba segue com possibilidade de chuva

A Região Nordeste do Espírito Santo acompanha o mesmo padrão climático das demais regiões. A previsão do tempo aponta para chuvas ao longo do dia e céu encoberto em alguns momentos. As temperaturas devem variar entre 23 °C e 31 °C.

Recomendações para o feriado

Diante da previsão do tempo para esta sexta-feira (18), é recomendável que a população evite exposições prolongadas ao ar livre sem proteção e esteja preparada para possíveis pancadas de chuva. O uso de guarda-chuva, capa de chuva e roupas leves é indicado para quem pretende sair de casa.

Acompanhe as atualizações da previsão do tempo

A previsão do tempo pode sofrer alterações ao longo do dia. Por isso, é importante acompanhar os boletins atualizados dos órgãos oficiais. Fique atento às condições climáticas e aproveite o feriado com segurança.