Vargem Alta recebe edição da Feira Conexão Digital de Inovação Agro

A cidade de Vargem Alta será palco da próxima edição da feira Conexão Digital de Inovação Agro, que acontecerá nesta quinta (24) e sexta-feira (25), no Parque de Exposições da Cidade. O evento tem como principal objetivo apresentar soluções inovadoras voltadas ao agronegócio, reunindo especialistas, empreendedores e profissionais do ramo para discutir as mais recentes tendências e tecnologias. A entrada é gratuita.

A programação do evento abordará temas importantes para o futuro do agro, como educação, sustentabilidade, tecnologia e empreendedorismo. Especialistas vão debater como esses pilares têm contribuído para a evolução do setor, mostrando como é possível alavancar a inovação no campo para resolver desafios antigos e criar novas oportunidades de negócios.

Com uma programação diversificada e foco em inovação, a Conexão Digital de Inovação Agro é uma oportunidade para quem deseja se atualizar sobre as últimas tendências do setor, fazer networking e conhecer as soluções mais avançadas para o agro.

Influenciadores no agro

Na programação do evento está confirmado o painel “Influenciadores no Agro”, com a participação dos influenciadores digitais Zaqueu e Zebedeu. Conhecidos pelo seu estilo humorístico e caipira, os dois conquistaram um enorme público nas redes sociais, onde compartilham conteúdos divertidos e informativos sobre o mundo rural, aproximando o público do agronegócio de maneira leve e descontraída.

Além disso, o evento também promoverá o desenvolvimento de startups no setor agro, com espaços dedicados à apresentação de novas ideias e tecnologias. Um concurso de inovação na educação e um pitch de startups serão realizados no evento, dando a oportunidade para novos empreendedores do setor apresentarem suas ideias e soluções para um público qualificado, e até conquistar novas parcerias e investimentos.