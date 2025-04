Vaticano anuncia data para início do conclave; veja

O Vaticano confirmou nesta segunda-feira (28) que o conclave para a escolha do novo papa terá início em 7 de maio. A reunião, que reunirá cardeais de todo o mundo na Capela Sistina, ocorre após o período de luto oficial pela morte do papa Francisco.

A votação para a escolha do novo líder da Igreja Católica será iniciada após a conclusão dos Novendiales — os nove dias de orações e homenagens fúnebres que sucedem o sepultamento de um pontífice, realizado no último sábado (26).

Como será o conclave

Tradicionalmente realizado após a morte ou renúncia de um papa, o conclave segue normas rígidas. Segundo o Vaticano, dos 252 cardeais atualmente em atividade, 135 estão aptos para votar. Contudo, apenas 120 deles participarão efetivamente da eleição, respeitando o limite máximo estipulado.

As regras determinam que somente cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto. Ainda assim, cardeais acima dessa idade podem ser eleitos, uma vez que seus nomes podem ser cogitados durante a votação.

A escolha do novo pontífice é feita em sessões secretas, com cada cardeal depositando seu voto em uma urna especial. Todo o processo ocorre sob rígido sigilo dentro da Capela Sistina, um dos locais mais emblemáticos do Vaticano.

O atual colégio eleitoral foi composto ainda durante o pontificado de Francisco, que moldou o perfil dos eleitores que agora terão a missão de apontar o novo líder da Igreja Católica.