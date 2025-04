Velório do Papa Francisco entra no 2º dia; funeral será no sábado

O velório do Papa Francisco segue seu segundo dia nesta quinta-feira (24/4) na Basílica de São Pedro, no Vaticano, com milhares de fiéis prestando suas últimas homenagens ao pontífice. Iniciado na manhã de quarta-feira (23/4), o velório continuará até o funeral, previsto para o sábado (26/4).

Com o falecimento do líder da Igreja Católica, o processo de sucessão papal começa a se delinear. Nos próximos dias, cardeais de diversas partes do mundo serão convocados para o conclave, onde escolherão o novo papa.

Trajetória de Jorge Mario Bergoglio

Jorge Mario Bergoglio, conhecido como Papa Francisco, nasceu em Buenos Aires, na Argentina, em 17 de dezembro de 1936, filho de imigrantes italianos. Ele foi eleito pontífice em 13 de março de 2013, adotando o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis. O argentino foi o primeiro papa latino-americano da história, sucedendo Bento XVI após sua renúncia.

Antes de ingressar no sacerdócio, Francisco se formou em química e, aos 20 anos, decidiu seguir a vida religiosa. Durante a década de 1960, lecionou literatura e psicologia, além de concluir doutorado em teologia pela Universidade de Freiburg, na Alemanha. Como papa, Francisco se destacou por um discurso progressista, o que gerou tanto apoio quanto críticas dentro e fora da Igreja Católica.

Velório e Cerimônia

O corpo do Papa Francisco está sendo velado na Basílica de São Pedro, após ser transferido de madrugada da residência de Santa Marta, onde o pontífice morava desde o início de seu papado. A cerimônia de traslado foi conduzida pelo camerlengo Kevin Joseph Farrell, com o cortejo passando pelas praças internas do Vaticano até chegar à Praça de São Pedro, local simbólico para a Igreja Católica.

Funeral e Sepultamento

O funeral do Papa Francisco ocorrerá no sábado (26/4), às 5h (horário de Brasília), na Praça de São Pedro, seguindo a tradição das cerimônias ao ar livre. A missa será presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio dos Cardeais, que ficará responsável pela eleição do novo pontífice.

O rito será conduzido conforme o Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, um manual litúrgico de funerais papais atualizado por Francisco em 2023. De acordo com Diego Ravelli, mestre das cerimônias apostólicas, o próprio Papa Francisco solicitou uma celebração simples e focada no aspecto espiritual, evitando qualquer forma de ostentação.