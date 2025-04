Venda Nova adere ao programa Cidade Empreendedora+ do Sebrae/ES

Venda Nova do Imigrante deu um novo passo rumo ao desenvolvimento sustentável e à modernização da gestão pública. No início de abril, o prefeito Dalton Perim oficializou a adesão do município ao programa Cidade Empreendedora+, uma iniciativa do Sebrae Espírito Santo voltada para impulsionar o crescimento econômico e social por meio de ações integradas em diversas áreas.

Com foco em fortalecer setores como empreendedorismo, inovação, turismo, educação, obras, assistência social e gestão pública, o programa será implementado a partir de cinco pilares estratégicos:

Cidade Mais Empreendedora

Cidade Mais Inovadora e Criativa

Cidade Mais Turística

Cidade Mais Sustentável e Inclusiva

Cidade Mais Eficiente

A adesão ao programa representa um novo ciclo de desenvolvimento para Venda Nova, que busca alinhar suas políticas públicas às demandas atuais da população, promovendo uma cidade mais conectada com o presente e preparada para os desafios do futuro.

A proposta prevê a atuação conjunta entre o poder público, setor produtivo e sociedade civil, com foco no planejamento estratégico e no fortalecimento da economia local.