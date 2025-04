Ventos costeiros mantêm o tempo instável no ES nesta quarta; confira

Nesta quarta-feira (30), último dia de abril, o tempo continua instável em todo o Espírito Santo por causa da umidade trazida pelos ventos do mar. Há previsão de chuva ao longo do dia em todas as regiões, com maior intensidade na parte norte do estado.

Na Grande Vitória e no litoral capixaba, pode chover de forma rápida, com algumas aberturas de sol ao longo do dia. As temperaturas se mantêm estáveis e o vento sopra com intensidade moderada no litoral, com possibilidade de rajadas no trecho norte.

Confira a previsão:

Na Grande Vitória, variação de nuvens, com possibilidade de chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Sul, variação de nuvens, com possibilidade de chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, variação de nuvens, com possibilidade de chuva fraca em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 17 °C e máxima de 25 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Norte, variação de nuvens, com possibilidade de chuva fraca em alguns momentos. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Noroeste, variação de nuvens, com possibilidade de chuva fraca em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 27 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 19 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, variação de nuvens, com possibilidade de chuva fraca em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.