Vereadora Eliane Turini assume presidência do PSB em Vargem Alta

A vereadora de Vargem Alta, Eliane Turini, foi escolhida para assumir a presidência municipal do PSB. A decisão será oficializada no próximo dia 23 de abril, durante o XVIII Congresso Estadual do partido, em Vitória, com a presença do governador Renato Casagrande e do prefeito do Recife, João Campos. Eliane substituirá Manoel Damartini no comando da sigla na cidade.

Em seu primeiro mandato na Câmara Municipal, Eliane é considerada uma das apostas do PSB como nova liderança feminina no Espírito Santo. Filiada há 10 anos, ela mantém uma relação política próxima com o governador Casagrande e tem se destacado pela atuação ativa nas redes sociais e pela capacidade de articulação política no município.

Estratégia partidária

A escolha também reforça a estratégia do partido de renovar seus quadros com nomes ligados à juventude e à diversidade. Como vice-presidente do diretório municipal, Eliane terá ao seu lado o jovem Jean Fim, de 25 anos, vereador suplente na cidade.

O PSB conta atualmente com três cadeiras na Câmara de Vargem Alta: além de Eliane, integram a bancada os vereadores Dijalma da Farmacinha e Ikinho.

Com uma trajetória consolidada no serviço público, Eliane já ocupou cargos estratégicos na administração municipal, incluindo as secretarias de Meio Ambiente, Gabinete, Finanças e Defesa Civil, além de ter atuado como subsecretária de Administração. Também gerenciou a área de Captação de Recursos na prefeitura local.

Aliada do prefeito

Entre 2017 e 2019, esteve cedida à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, onde trabalhou na Secretaria de Gestão Estratégica, com foco na captação de recursos, durante a gestão do então prefeito Victor Coelho.

Aliada do atual prefeito de Vargem Alta, Elieser Rabello (MDB), Eliane é vista como nome potencial do PSB para disputar vagas na Assembleia Legislativa em 2026 ou concorrer à prefeitura municipal em 2028.