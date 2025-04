Vereadores de Muniz Freire podem perder mandato; entenda o motivo

Os vereadores Ailton José Vial e Daniel Elias da Silva, ambos do Partido Socialista Brasileiro (PSB), podem ter seus mandatos cassados em um processo que investiga abuso de poder político nas eleições municipais de 2024.

A justiça eleitoral investiga se o candidato Claudimar Carvalho (PSB) agiu de forma ilícita durante o pleito eleitoral. Ele é suspeito de ter enviado um áudio a uma eleitora, na qual, supostamente, condiciona o atendimento médico de saúde ao comportamento eleitoral da família, em benefício do grupo politico que, atualmente, comanda o município.

A medida resultaria na cassação dos mandatos dos vereadores da legenda.

O prefeito de Muniz Freire, Gesi Antônio da Silva Júnior (PSB), e seu vice, Wanokzôr de Assis (MDB), foram excluídos do processo que apura suposto abuso de poder político nas eleições municipais de 2024.

A decisão foi proferida pelo juiz eleitoral Marcelo Mattar Coutinho, que considerou não haver elementos que comprovem a participação de ambos nos fatos investigados. Na mesma decisão, o magistrado rejeitou o pedido para retirada de um áudio apresentado como prova nos autos.

A reportagem entrou em contato com os vereadores Ailton José Vial e Daniel Elias da Silva, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação dos legisladores. O então candidato a vereador Claudiomar Carvalho também foi contatado, mas não atendeu à equipe de reportagem.

