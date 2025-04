Vice-governador Ricardo Ferraço se manifesta após morte do Papa

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), manifestou pesar, na manhã desta segunda-feira (21), após o anúncio da morte do Papa Francisco. Em publicação nas redes sociais, Ferraço destacou a relevância do pontífice para a história da Igreja Católica e seu papel humanitário.

“Recebo com tristeza a notícia da partida do Papa Francisco. O Santo Padre foi um dos mais marcantes da história como liderança religiosa, focado na inclusão social, na periferia, nas pessoas. O primeiro Papa latino-americano, espiritual e espirituoso, que visitou o Brasil na jornada da juventude e chamou Deus de brasileiro”, escreveu o vice-governador.

Jorge Mario Bergoglio, o Papa Francisco, faleceu aos 88 anos às 2h35 (horário de Brasília), 7h35 no horário local, nesta segunda-feira (21).