Vídeo | Grande ataque de abelhas mata cavalos e deixa feridos no RS

Um ataque de abelhas durante a 12ª Cavalgada da Amizade, realizada no domingo (27) no Núcleo de Casas Enxaimel, em Ivoti, na Região Metropolitana de Porto Alegre, causou pânico entre os participantes. O incidente foi registrado em vídeo por uma das pessoas presentes.

As imagens mostram o desespero de cavaleiros e animais enquanto eram atacados pelos insetos. Algumas pessoas se jogaram no chão para se proteger, enquanto outras correram em direção a uma área de mata. Dois cavalos morreram e mais de 30 pessoas ficaram feridas.

O evento, tradicional na região, reunia cerca de 250 pessoas, incluindo 150 cavaleiros. O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou jatos d’água para dispersar as abelhas. A área foi isolada, e os participantes foram orientados a buscar atendimento médico em unidades de saúde de Ivoti, Estância Velha e Dois Irmãos.

