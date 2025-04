Vídeo | Avião faz pouso forçado entre carros e caminhões na BR-101

Um avião monomotor realizou um pouso forçado no meio da BR-101, na manhã deste sábado (5), surpreendendo motoristas que trafegavam pela rodovia. A aeronave desceu em meio ao fluxo de veículos pesados e leves sem provocar acidentes ou feridos.

O incidente ocorreu por volta das 11h50 no km 15 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o piloto foi forçado a realizar o pouso de emergência após uma pane no motor. O avião havia decolado do aeroclube de Garuva com destino a Joinville, também no Norte catarinense.

Imagens registradas por ocupantes de um carro mostram o momento em que a aeronave de pequeno porte toca o solo e percorre a pista entre caminhões e automóveis. Apesar da manobra arriscada, o avião não colidiu com nenhum veículo e os dois ocupantes – o piloto e o proprietário da aeronave – saíram ilesos.

Por volta das 13h30, mecânicos avaliavam a aeronave, que foi empurrada para fora da pista. A PRF informou que, caso haja condições de voo, a rodovia poderá ser novamente interditada para a decolagem. Caso contrário, as asas serão desmontadas para o transporte em caminhão.

O pouso forçado ocorreu na BR-101, em Garuva, no Norte de Santa Catarina, no sentido Porto Alegre (RS). A aeronave parou no acostamento e, segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, foi retirada da pista por volta das 12h40, liberando completamente o tráfego.

Segundo informado pelo G1, o portal procurou a Força Aérea Brasileira (FAB) para saber se o incidente será investigado, mas não obteve resposta até a última atualização da reportagem.

