VÍDEO | Caminhão tomba e causa transtornos na BR-101 em Itapemirim

Um caminhão tombou após o motorista perder o controle, na tarde desta quinta-feira (17), na BR-101 em itapemirim.

De acordo com o Centro de Controle Operacional, Eco-101, o acidente envolvendo o caminhão ocorreu por volta das 12h47 no KM-401 da BR-101 em Itapemirim.

Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF. Não houve vítimas nem interdição da via.

