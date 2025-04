Vídeo| Casal faz s4xo em varanda de prédio e imagem choca a internet

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um casal mantendo relações sexuais na varanda de um apartamento, sem qualquer preocupação com a exposição pública. As imagens, registradas por pedestres, mostram o ato ocorrendo em plena luz do dia, enquanto pessoas — inclusive crianças — transitavam pela rua logo abaixo.

A gravação gerou forte repercussão online. Comentários nas redes sociais variaram entre choque e ironia. “Absurdo”, escreveu um internauta. Outro brincou: “Curtindo o coelhinho da Páscoa”.

O episódio aconteceu na orla de um edifício residencial localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais