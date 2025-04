VÍDEO | Corredora é atropelada durante competição em Nova Venécia

Uma corredora, que não teve a identidade revelada, foi atropelada enquanto competia na Copa Norte de Corrida de Rua de Nova Venécia 2025, no último domingo (6).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram o momento em que várias atletas participavam do evento, quando um motociclista, sem capacete, invadiu a contramão e atingiu uma das corredoras. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a Polícia Militar, que passava pelo local na hora do atropelamento, o motociclista fugiu sem prestar socorro. No entanto, ele teria sofrido uma queda após o atropelamento e foi encontrado pelos militares andando pelo bairro.

Ele precisou receber atendimento médico devido aos ferimentos decorrentes da queda. Após o atendimento, o indivíduo foi conduzido à 17ª Regional.

