PC prende homem investigado por múltiplos crimes em Baixo Guandu

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu, cumpriu, na manhã desta terça-feira (1º), no município de Baixo Guandu, um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 30 anos, investigado por diversos furtos ocorridos na cidade.

As investigações apontam que o preso atuava de forma reiterada, causando grande prejuízo à sociedade local. Com base nos elementos colhidos, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, deferida pelo Poder Judiciário.

Após tomar ciência da localização do investigado, a equipe policial se deslocou até o bairro Vila Kennedy. No local, o homem foi identificado e os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que atuou com os Policiais Civis na prisão do suspeito.

Após os procedimentos legais, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Leia também: Vídeo | veículo escolar pega fogo e revolta moradores de Ibatiba