VÍDEO | Fato inusitado faz mulheres do ES viralizarem na internet

Um fato inusitado que ocorreu em Vila Velha está dando o que falar nas redes sociais.

Uma mulher, de 32 anos, ficou com o cabelo agarrado no motor de um portão de garagem eletrônico.

Apesar do susto, a jovem passa bem. Ela foi socorrida pela prima, mas passou um aperto para tirar o cabelo do equipamento.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e já alcançou mais de 815 mil visualizações e 19,6 mil curtidas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui