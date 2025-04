VÍDEO | Grave acidente causa transtornos em rodovia de Alegre

Uma colisão envolvendo uma motocicleta e uma van da saúde causou transtornos na rodovia ES-482, na entrada do município de Alegre, na manhã desta sexta-feira (4).

De acordo com informações de pessoas que passavam pelo local, o motociclista estava caído no chão, aguardando atendimento médico. O trânsito no local seguia em sistema de pare e siga.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Saúde, mas, até o momento, não obteve retorno. Assim que houver mais informações, a matéria será atualizada.

A Polícia Militar informou que a ocorrência está em andamento.

Vídeo: Redes Sociais

