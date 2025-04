VÍDEO | Homem morre após carro cair da Terceira Ponte em Vila Velha

Um homem morreu após o veículo em que ele estava cair da Terceira Ponte dentro de um valão na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (13).

A Polícia Civil, informou por meio de nota, que o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória.

O corpo será necropsiado e, posteriormente, liberaqdo para os familiares.

