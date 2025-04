Espírito Santo cria 6.274 empregos formais em fevereiro

O mercado de trabalho capixaba está em expansão: só em fevereiro, o Espírito Santo registrou a criação de 6.274 empregos formais – sendo esse o saldo entre admissões e demissões. Com isso, houve um crescimento de 1.507 postos de trabalho em relação ao mesmo período de 2024, representando um aumento de 31,6%. Em comparação com janeiro, foram 5.687 vagas a mais.

Todos os cinco setores da economia apresentaram saldos positivos. O maior destaque foi o de serviços, responsável por 4.234 novos empregos, o que corresponde a 67,5% do total de vagas geradas. O comércio também teve um desempenho significativo, com a criação de 669 postos de trabalho. A agropecuária (563), a construção civil (477) e a indústria (331) também contribuíram para o saldo positivo.

Esse resultado sinaliza uma recuperação no ritmo de contratações nos setores de serviços e comércio, que haviam registrado saldo negativo em janeiro. Juntos, esses dois setores foram responsáveis por 78,1% dos empregos gerados no estado em fevereiro, reafirmando sua importância para a economia capixaba.

As análises são do Connect Fecomércio-ES (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo), com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Ainda de acordo com o levantamento, o saldo entre admissões e desligamentos em fevereiro foi o mais alto desde maio de 2024, o que reflete uma retomada no ritmo de contratações. De acordo com a coordenadora de pesquisa do Observatório do Comércio, o Connect Fecomércio-ES, Ana Carolina Júlio, historicamente, a maior parte das vagas com carteira assinada no estado é gerada no primeiro semestre, e o resultado de fevereiro indica uma recuperação após um início de ano mais contido.

Com as novas vagas criadas, o número total de empregos formais no Espírito Santo atingiu 916.225, representando um crescimento de 3,8% em relação ao mesmo mês de 2024. A agropecuária foi o único setor a registrar uma queda no número de postos formais (-0,5%), enquanto os demais setores apresentaram crescimento acima de 3%. Os maiores avanços foram observados na indústria (4,7%) e nos serviços (4,1%).

No setor de comércio, o grande destaque do mês foi o segmento atacadista, que gerou 672 novas contratações, um crescimento de 220% em relação a fevereiro de 2024. O comércio atacadista tem se expandido significativamente no Espírito Santo, impulsionado pelos incentivos fiscais do programa Compete, que aumentaram a competitividade do estado, atraindo novos investimentos e empresas e, consequentemente, gerando mais empregos.

Já no setor de serviços, apenas o segmento de “outros serviços” registrou um saldo negativo em fevereiro, com mais demissões do que admissões. Todos os demais segmentos apresentaram saldos positivos, com ênfase para o de “administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais”, que gerou 1.766 novos postos de trabalho. Dentro desse grupo, o setor de educação foi o principal impulsionador, com 1.066 empregos formais, resultado das contratações sazonais para o início do ano letivo. Outros segmentos que se sobressaíram foram transporte, armazenagem e correio, com 1.344 novas vagas, e alojamento e alimentação, com 910 empregos.

“O crescimento nesses setores pode estar diretamente ligado ao aumento da demanda por serviços de transporte e hospitalidade em razão do período de Carnaval, que ocorreu no início de março e movimentou bares, restaurantes e o transporte de passageiros”, frisou Ana Carolina Júlio.

Entre os municípios capixabas, o primeiro do ranking na criação de empregos foi Serra, com 1.064 novas vagas. Destes, 763 foram no setor de serviços e 102 no comércio. Também merecem atenção os desempenhos de Linhares (692 novos postos), Cachoeiro de Itapemirim (454), Itapemirim (371) e São Mateus (308).

Ao todo, os municípios de fora da Grande Vitória foram responsáveis por 3.842 empregos, o que representa 61% de todos os novos postos de trabalhos no estado no mês de fevereiro.

“Esses dados reforçam a importância do desenvolvimento regional e da descentralização econômica. Isso reduz a dependência da região metropolitana, fortalece o comércio local, melhora a arrecadação municipal e diminui a migração para as cidades metropolitanas, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável no estado”, ressaltou a coordenadora do Connect Fecomércio-ES.

A pesquisa completa, com os dados detalhados, pode ser acessada no site https://portaldocomercio-es.com.br.