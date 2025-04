VÍDEO | Incêndio atinge apartamento em Vitória e causa pânico

Um apartamento no bairro Jardim Camburi, em Vitória, foi atingido por um incêndio na manhã desta segunda-feira (7).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local controlando as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com os bombeiros, o responsável solicitou a perícia, e o prazo para a conclusão é de 20 dias, prorrogáveis. A Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar os danos estruturais no imóvel.

