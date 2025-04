Vídeo | veículo escolar pega fogo e revolta moradores de Ibatiba

Na tarde desta terça-feira (1º), um veículo de transporte escolar pegou fogo na comunidade de Santa Isabel, zona rural de Ibatiba. Segundo informações preliminares, nenhum estudante ficou ferido.

O incidente gerou indignação entre os moradores da região, especialmente entre pais e responsáveis pelos alunos que dependem do transporte escolar.

“Nós, pais e mães de Ibatiba, não suportamos mais ver nossos filhos correndo risco dentro do transporte escolar. Vivemos um verdadeiro pesadelo diário”, desabafou um morador.

Segundo relatos da comunidade, muitos veículos utilizados no transporte escolar apresentam sinais de falta de manutenção, e alguns chegam a exalar cheiro de combustível.

“Todos os dias há um novo problema: carros quebrados, veículos em péssimo estado e, agora, esse incêndio! Temos medo de colocar nossos filhos dentro desses transportes”, afirmou um morador, que preferiu não se identificar.

No último dia 10 de março, oito veículos responsáveis pelo transporte escolar em Ibatiba foram apreendidos durante uma operação.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ibatiba para obter um posicionamento, mas, até o momento, não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação do poder público.

Confira o vídeo do momento do incêndio:

