Vila Velha realiza primeiro leilão do ano de bens inservíveis; confira

A Secretaria de Administração da Prefeitura de Vila Velha vai realizar o primeiro Leilão de 2025 de bens móveis e de veículos em desuso no próximo dia 24 de abril. Estão disponíveis oito lotes, entre sucatas de mobiliários em geral, veículos e sucata de veículo.



O Leilão, na modalidade online, terá início às 15 horas, no site de leilões, que o interessado já pode acessar, cadastrar e ofertar lances: https://www.mgl.com.br/leilao/prefeitura-municipal-de-vila-velha-es/4889/#Pagina=1&Index=1 ou Clicando Aqui.



Os bens poderão ser visitados nos dias 15, 16, 17, 22 e 23 de abril, das 9h às 17h, nos locais onde se encontram, com agendamento prévio através do telefone (27) 3149-7314 ou e-mail [email protected].



Os interessados em participar deverão estar com seu CPF/CNPJ em situação regular junto à Receita Federal. Também é necessário endereço atualizado ou em processo de atualização na Receita Federal e no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra).



O desfazimento destes bens, de acordo com o Secretário de Administração, Rodrigo Magnago, se dá em razão de terem se tornado ociosos, obsoletos, antieconômicos ou irrecuperáveis. “É uma oportunidade para o município se desfazer desses bens de forma racional e com economia para o erário”, destacou.

Confira o edital completo em https://www.mgl.com.br/arquivos/1b7db67b-16d8-4232-b5e7-49ace28e262d.pdf ou Clicando Aqui.



Documentos necessários para participação:



Pessoa Jurídica (empresa):

– Contrato Social e alterações em vigor;

– CNPJ;

– Carteira de Identidade de seu representante legal;

– Instrumento de procuração, se for o caso, com firma reconhecida em cartório, do sócio-gerente ou titular da empresa, outorgando os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos, devendo a pessoa a quem foi delegado o direito de representação portar documento de identificação oficial com foto.



Pessoa Física:

– Carteira de Identidade;

– CPF;

– Comprovante de residência.



Contato: 3149-7314

E-mail: [email protected]