Vitória é líder em qualidade e menor custo de vida no Brasil

Vitória, que é reconhecida como a capital com a melhor qualidade e o menor custo de vida do Brasil, ganhou destaque em publicação do respeitado Correio Braziliense. Com uma população estimada em 342.800 habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade encanta por sua combinação única de mar, montanhas e urbanização. Além de ser um importante centro comercial e industrial.

A qualidade de vida proporcionada aos moradores da capital é um dos fatores que colocam a cidade no topo da lista entre os melhores lugares para se viver no país. A capital capixaba tem se destacado nacionalmente por oferecer um custo de vida acessível e por investir fortemente em áreas fundamentais como mobilidade urbana, saúde, segurança e educação.

Na área educacional, os avanços são significativos. Desde o início da atual gestão, em 2021, todas as 104 unidades de ensino da rede pública municipal passaram por reformas, melhorias e intervenções. A cidade também tem se destacado pelas boas práticas pedagógicas, pela alta taxa de alfabetização, Vitória conquistou o “Ouro” no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, concedido pelo Ministério da Educação (MEC).

A Prefeitura de Vitória atua no investimento na preservação ambiental e em soluções de mobilidade urbana, como a ampliação de ciclovias. Atualmente, mais de 34 mil árvores estão em espaços públicos, como canteiros, alamedas, recantos, rotatórias e áreas da orla, conforme o novo Inventário da Arborização Urbana da cidade. O Vix + Flora prevê uma árvore para cada habitante.

Hoje, Vitória é destaque em vários setores: melhor gestão pública entre as capitais, 1º lugar no eixo Saúde no Ranking Connected Smart Cities, certificado de Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, segunda cidade mais inteligente do Brasil, entre tantos outros reconhecimentos e premiações.

Vitória já foi reconhecida pelo Observatório da Indústria da Findes como a “capital dos negócios” no Indicador de Ambiente de Negócios (IAN). A capital também já conquistou um marco histórico no cenário nacional: a cidade alcançou a categoria máxima no Mapa do Turismo Brasileiro, sendo reconhecida oficialmente como “Município Turístico”. O reconhecimento reforça a posição da capital capixaba como um dos destinos turísticos mais importantes do país.

A nova orla de São Pedro, o Galpão das Paneleiras, a Ilha do Frade, o Parque Pedra da Cebola, a praia de Camburi foram alguns dos principais pontos turísticos presentes em Vitória destacados na matéria nacional.

Qualidade de vida

Vitória é uma cidade moderna e bem estruturada, com avanços que vão da saúde pública aos espaços culturais. A capital também se destaca entre as cidades brasileiras com maior índice de prática de atividades físicas, resultado de investimentos contínuos em locais apropriados e na oferta de diversas modalidades esportivas. A cidade conta com 60 núcleos esportivos distribuídos pelas 9 regionais da cidade, ofertando mais de 20 modalidades e atendendo mais de 5.000 pessoas anualmente.

Todo o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Vitória tem gerado resultados expressivos. Um exemplo é a classificação da cidade como a segunda melhor do Brasil para se envelhecer, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade.

Morar em Vitória é aproveitar as belas praias, ter fácil acesso a vagas de emprego, contar com uma infraestrutura eficiente e viver em um ambiente seguro e acolhedor.