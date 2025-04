Vitória: GAECO deflagra “Operação Redentor” contra o crime organizado

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO-Central), com o apoio do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou a fase ostensiva da “Operação Redentor” nesta quarta-feira (30/04).

A investigação foi instaurada pelo GAECO com o objetivo de identificar as ações delituosas de integrantes da facção criminosa autointitulada Primeiro Comando de Vitória (PCV), que estão agindo de forma organizada e contínua, planejando e executando crimes, em especial o tráfico de entorpecentes e crimes conexos, notadamente na região do Bairro Jesus de Nazareth, em Vitória.

A deflagração da operação tem por objetivo o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão no município de Vitória, em cumprimento de decisão judicial da 5ª Vara Criminal da Capital.

Os trabalhos de deflagração da parte ostensiva contaram com a participação de Policiais Militares do Batalhão de Missões Especiais (BME), 1º Batalhão e militares do Núcleo de Inteligência da Assessoria Militar do MPES, que atuaram nas buscas e apreensões de objetos. Durante as diligências, foi localizado, ainda, Alan Reis do Santos, vulgo Xaiene, que tinha mandado de prisão em aberto e estava foragido da justiça, inclusive, figurando na lista dos criminosos mais procurados do Estado.

Os autos seguem sob sigilo judicial.