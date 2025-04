WEG (WEGE3) lucra abaixo do esperado; veja o desempenho

A WEG (WEGE3) divulgou nesta quarta-feira (30) seu balanço financeiro referente ao primeiro trimestre de 2025 (1T25), reportando um lucro líquido de R$ 1,54 bilhão. O valor representa um avanço de 16,4% em relação ao mesmo período de 2024, mas uma queda de 8,8% na comparação com o quarto trimestre de 2024.

Resultado abaixo das projeções de mercado

Apesar do crescimento anual, o desempenho ficou abaixo das expectativas dos analistas, que projetavam um lucro líquido de R$ 1,705 bilhão, conforme levantamento do BTG Pactual. O recuo trimestral gerou cautela entre investidores que acompanham o papel WEGE3.

Ebitda cresce 22,8% em um ano

O Ebitda — indicador que mede o potencial de geração de caixa da companhia — alcançou R$ 2,17 bilhões no 1T25, com alta de 22,8% na comparação anual. No entanto, houve queda de 9% em relação ao trimestre anterior.

Margem Ebitda registra leve retração

A margem Ebitda da WEG (WEGE3) ficou em 21,6% no trimestre, resultado 0,4 ponto percentual inferior ao 1T24 e 0,5 ponto abaixo do 4T24. O recuo é atribuído a custos operacionais e ajustes no mix de produtos vendidos.

Receita líquida ultrapassa R$ 10 bilhões

A receita operacional líquida da empresa avançou 25,5% em relação ao mesmo período de 2024, totalizando R$ 10,07 bilhões. Desse total, o mercado interno cresceu 14%, enquanto o mercado externo teve alta de 36,3%, impulsionado pelo câmbio favorável e pela demanda internacional.

ROIC da WEG tem retração no 1T25

O ROIC (Retorno sobre o Capital Investido) ficou em 33,2% no primeiro trimestre de 2025, o que representa uma queda de 5,7 pontos percentuais na base anual e 1,0 ponto percentual a menos em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Demanda sustentada impulsiona desempenho

De acordo com a WEG, o desempenho positivo na comparação anual foi impulsionado por uma demanda sólida por produtos e serviços, especialmente em setores como energia, automação e mobilidade elétrica.

Ações WEGE3 sob pressão no curto prazo

Com o resultado abaixo das projeções e queda no lucro frente ao trimestre anterior, as ações WEGE3 podem sofrer oscilação no curto prazo, conforme avaliação de analistas. Investidores monitoram os próximos movimentos da companhia diante de um cenário macroeconômico ainda desafiador.

Perspectivas para os próximos trimestres

A expectativa do mercado é que a WEG (WEGE3) continue investindo em inovação e expansão internacional para manter sua competitividade e margens operacionais. O desempenho futuro dependerá do comportamento da demanda global e do controle de custos.

WEGE3 segue entre os destaques da indústria brasileira

Mesmo com o resultado abaixo do consenso, a WEG (WEGE3) mantém sua posição como uma das principais indústrias do Brasil, com forte presença global e resultados consistentes ao longo dos anos. A companhia segue como referência em tecnologia, sustentabilidade e eficiência operacional.