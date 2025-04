Wellington Callegari presidirá Comissão de Cooperativismo da Ales

A Comissão de Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) elegeu, na tarde desta sexta-feira (5), o deputado Wellington Callegari (PL) como presidente do colegiado para o biênio 2025/2026. A escolha foi unânime entre os membros da comissão.

Fortalecimento do cooperativismo

Com a nova liderança, o colegiado pretende intensificar as ações voltadas ao fortalecimento do cooperativismo no Estado, abrangendo áreas como agricultura, crédito, saúde e transporte. Ao assumir a presidência, Callegari reforçou o compromisso com o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, destacando a importância das parcerias institucionais e a ampliação de políticas públicas voltadas ao setor.