10º BPM faz operações em Guarapari e apreende drogas, armas e carro

No último final de semana, o 10º Batalhão realizou ações importantes em diversos bairros de Guarapari, com foco no combate à criminalidade. As ocorrências resultaram na apreensão de drogas, armas, munições, no cumprimento de mandado de prisão e na recuperação de um veículo com restrição.

Na madrugada de domingo (25), a Força Tática apreendeu sete porções grandes de cocaína, totalizando aproximadamente 3,3 kg, além de 90 munições calibre 9 mm, no bairro São Gabriel. O material foi encontrado após a tentativa de abordagem a um suspeito que fugiu e arremessou uma mochila sobre a laje de uma residência.

Na noite de sábado (24), no bairro Portal Club, equipes da PM, com apoio da K9, apreenderam 234 pinos de cocaína, duas porções de crack e R$ 2.591,00 em espécie, em uma residência indicada por denúncia. Ninguém foi localizado no imóvel.

Ainda no sábado, um Fiat Fastback com restrição de furto/roubo foi recuperado no bairro Ipiranga. O veículo havia sido furtado na sexta-feira (23), no bairro Muquiçaba. O condutor foi encaminhado à delegacia para esclarecimentos.

Na sexta-feira (23), a PM apreendeu uma pistola calibre .32 e um frasco de loló, abandonados por suspeitos que fugiram de um baile funk no bairro Kubitschek. No mesmo dia, um homem com mandado de prisão foi detido no bairro Coroado.

Outra ação resultou na apreensão de 57 pinos de cocaína, 18 buchas e um pedaço de maconha, 21 pedras de crack, quatro tiras de haxixe e R$ 40,00 em espécie, no bairro Nossa Senhora da Conceição, com o apoio da cadela Kira.

Todo o material apreendido e os detidos foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional.