25º Festival de Teatro levará programação gratuita a Guaçuí

O município de Guaçuí, na região do Caparaó capixaba, se prepara para viver sete dias intensos de arte e emoção com a realização do 25º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí, que acontece de 22 a 28 de junho. Com entrada gratuita, a programação do festival – uma tradição no calendário cultural capixaba – reúne 22 espetáculos que serão apresentados no Teatro Fernando Torres, no Espaço Gota, Pó e Poeira e em ruas e praças públicas da cidade.

Realizado com recursos da LICC – Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, através da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Espírito Santo e com a parceria da Prefeitura Municipal de Guaçuí, o evento traz ao estado um recorte primoroso do teatro nacional, com peças vindas de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul, além de companhias do próprio Espírito Santo.

O festival conta ainda com o lançamento do livro “A Paisagem Teatral”, de Éder Gaioski, uma exposição comemorativa aos 25 anos do festival e do Teatro Fernando Torres, além de rodas de conversa com os artistas, ao fim das apresentações. O encerramento contará com uma cerimônia de premiação, que reconhece os destaques do festival em diversas categorias.

Capixabas em cena

O teatro capixaba será representado no festival por grupos de Guaçuí, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Vitória, com espetáculos que vão do humor à crítica social. O tradicional e premiado Grupo Gota, Pó e Poeira, de Guaçuí, criador e produtor do festival, apresenta O Santo e a Porca, comédia que reflete sobre a avareza e os dilemas humanos.

De Anchieta, a peça Janelas, do Grupo Rerigtiba, propõe um jogo cênico de imaginação, inspirado no isolamento da pandemia. A Metamorfose, do grupo de Cachoeiro, Anônimos de Teatro, revisita Kafka em uma adaptação contemporânea.

Já os grupos de Vitória apostam em alegria e diversão para toda a família, com as esquetes circenses de Fuscalhaço, do Grupo Árvore, e o espetáculo infantil Histórias Mágicas, da Casa de Artes Campaneli.

Serviço

25º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí

Quando: 22 a 28 de junho

Onde: Teatro Fernando Torres; Espaço Gota, Pó e Poeira; Teatro de Rua; Praça da Matriz

Entrada gratuita

Programação

22 de junho – Domingo

17h – Terra Cora – CIA DA M.A.T.I.L.D.E. – São Caetano do Sul -SP (Espaço Gota, Pó e Poeira)

20h – Lançamento do livro “A paisagem teatral”, de Eder Gaioski (Teatro Fernando Torres) e abertura da Exposição “25 Anos do FestGuaçuí e Teatro Fernando Torres”.

20h15 – Janelas – Grupo de Teatro Rerigtiba – Anchieta – ES (Teatro Fernando Torres)

23 de junho – Segunda-feira

14h – Chapeuzinho Vermelho – Outro Conto – Porão Produções Culturais -– Ribeirão Preto – SP (Teatro Fernando Torres)

19h – Gisberta – Coletivo Cara Dupla de Teatro – João Pessoa – PB (Teatro Fernando Torres)

21h – Dois perdidos numa noite suja – Cia Futuros Carecas – São João Del Rei – MG (Espaço Gota, Pó e Poeira)

24 de junho – Terça-feira

14h– Le Cirque Du So’Nois – Ovorini Carpintaria Cênica – Sete Lagoas – MG (Teatro Fernando Torres)

19h – Pão – Cia Não Sei o Quê de Teatro – Goiânia – GO – (Espaço Gota, Pó e Poeira)

20h – A Metamorfose – Grupo Anônimos de Teatro – Cachoeiro de Itapemirim – ES (Teatro Fernando Torres

25 de junho – Quarta feira

14h – Histórias Mágicas – Casa de Artes Campaneli – Vitória – ES (Teatro Fernando Torres)

17h30 – Brasil, de verso e prosa – Grupo Teatral AsLucianas – Rio de Janeiro – RJ (Teatro de Rua)

20h – O Fabuloso encontro dos palhaços Piolin e Beijamim – Cia Canta Circo e Teatro e Cínica Cia – São Caetano do Sul – SP (Teatro Fernando Torres)

26 de junho – Quinta-feira

14h – O brincado romance de Flora e Valentin – Cia. de Arte Popular – Duque de Caxias – RJ (Teatro Fernando Torres)

17h30 – Xinfrim – Cia Pé de Cana – Iracemápolis – SP (Teatro de Rua)

20h – Candelária – Trupe Investigativa Arroto Cênico – Nova Iguaçu – RJ (Teatro Fernando Torres)

27 de junho – Sexta-feira

09 – Cortejo “Olha o Palhaço no meio da rua” – Cia Tramp de Palhaços – Jundiaí – SP (Rua)

10h – Fuscalhaço – Grupo Árvore – Vitória – ES (Teatro de Rua)

14h – As aventuras de João, a princesa e o tapete voador – Rococó Produções Artísticas e Culturais Porto Alegre – RS (Teatro Fernando Torres)

18h – Dulcineia – Grupo Teatral De 4 No Ato – Rio de Janeiro – RJ (Teatro de Rua)

20h – Tudo acontece numa segunda feira de manhã – Núcleo Piedade de Teatro – São Paulo – SP (Teatro Fernando Torres)

28 de junho – Sábado

14h – A cigarra e a formiga, sim senhor- Coletivo Cara Dupla de Teatro – João Pessoa – PB (Teatro Fernando Torres)

16h – Nas Trilhas da Tramp – Um Concerto em Si Mesmo – Cia Tramp de Palhaços – Jundiaí – SP – Praça da Matriz

19h – O Santo e a Porca – Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira – Guaçuí – ES (Teatro Fernando Torres)

20h30 – Cerimônia de premiação e encerramento do 25º Festguaçuí.