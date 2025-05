3 Palavrinhas se apresenta em Vitória com a Turnê 3P é 10

Após passar pelo Rio de Janeiro, Belém, Curitiba e São Paulo, o 3 Palavrinhas desembarca em Vitória, para mais um show especial da turnê 3P é 10, comemorando os dez anos de carreira do grupo. A trupe comandada por Sarah, Miguel e Davi se apresenta no dia 17 de maio, a partir das 15h, no Espaço Patrick Ribeiro, no Novo Aeroporto de Vitória.

“Será um verdadeiro mergulho na nossa história, levando o público a uma jornada inesquecível por essa década de música, educação e alegria. Estamos preparando uma produção completamente nova, com efeitos especiais, um cenário envolvente e momentos interativos que vão surpreender e emocionar crianças e adultos. Cada música foi cuidadosamente pensada para contar uma parte dessa trajetória que construímos juntos, reforçando o propósito que nos trouxe até aqui. Queremos que as famílias vivam essa experiência de forma única, cantando, dançando e celebrando conosco esses dez anos”, declara Marina Fraga, CEO da Oinc Filmes, produtora responsável pelo 3 Palavrinhas.

Consolidado como um dos maiores canais infantis do Brasil no YouTube, o 3 Palavrinhas soma mais de 11 milhões de inscritos e ultrapassou a marca de 13 bilhões de visualizações com seus vídeos que reforçam valores importantes para a família. Os ingressos para o show em Vitória já estão disponíveis para venda, a partir de R$ 50, no site da Blueticket. A turnê 3P é 10 já está confirmada no mês de junho nas cidades de Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG).

Fotos: JP Lima

Serviço

3 Palavrinhas – Turnê 3P é 10 – Espírito Santo

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória

Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N – Goiabeiras – Vitória – ES –

CEP:* 29109-350

Data: 17 de maio (sábado)

Horários: 15h

Abertura: 14h

Indicação: Livre (Idade mínima pagante: 3 anos) – gratuito até 2 anos e 11 meses

Ingressos: https://www.blueticket.com.br/evento/36751