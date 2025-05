4ª festa da Palmeira Juçara de Rio Novo do Sul terá show nacional

Entre os dias 2 e 4 de maio, o município de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, realiza a 4ª edição da Festa da Palmeira Juçara, evento que já se consolidou como um dos mais aguardados da região. A programação contará com atrações nacionais e regionais, além de atividades culturais, gastronômicas e beneficentes.

O destaque deste ano é o show da cantora Bruna Viola, artista de renome nacional no cenário da música sertaneja de raiz. Além dela, o palco do Parque de Exposição “Alzerino Costa Peçanha” receberá apresentações de músicos locais e regionais, valorizando os talentos capixabas.

Outras atrações incluem o tradicional concurso Garota Juçara, uma aula show com foco na culinária feita com o fruto da palmeira-juçara, comidas típicas, e um sorteio beneficente de um automóvel Corolla zero quilômetro. A entrada é gratuita e a programação tem início sempre a partir das 18h.

Confira a programação:

02 de maio – Sexta-feira

18h – Abertura dos estandes

19h – Apresentação cultural da EEEFM “Virgínia Nova”

20h – Concurso Garota Juçara (intervalo com abertura oficial e apresentação cultural com a Lira 23 de dezembro)

22h – Show com Téo Alves

00h – Show com Forró Bemtivi

03 de maio – Sábado

18h30 – Abertura dos estandes e aula show de gastronomia da Juçara com Escola Família Turismo (EFTur)

20h – Coroação da Garota Juçara

22h – Show com Musical Prateados

00h – Show Carol e Priscila

04 de maio – Domingo

12h – abertura dos estandes e show com Rogerinho do Cavaco

15h – Premiações dos concursos fotográfico e de maior cacho da juçara

16h – Sorteio beneficente de um Corolla, R$ 10 mil e R$ 5 mil

19h – Show com Bruna Viola

21h – Show com Barrozinho