8º Motorock movimenta Guaçuí com shows

No próximo fim de semana, acontece o 8º Motorock dos Guardiões do Caparaó Moto Clube. O evento acontece no Parque de Exposições de Guaçuí. A ação reúne moto clubes de diversas regiões em um clima de irmandade, com uma intensa programação musical e ação solidária.

O festival começa na sexta (9) com as bandas Ruggaru, Em Chamas e Inception, a partir das 20h.

No sábado (10), a festa continua com apresentações de Groove Street, Letárgicos Anônimos, Disnomia, Hellory and the Solitary Man, Alternative Stage, Projeto Paralelo 80, Red Snow e The Prophecy.

Além disso, nesta edição, no sábado (11), o Motorock recebe como atração nacional a banda Uns e Outros, ícone do rock brasileiro, conhecida por sucessos como Cartas aos missionários, Dias Vermelhos e O Seu Herói.

Vale destacar que, de todas as bandas, oito são de Guaçuí, o que fortalece a cena cultural local e oferece visibilidade a artistas da região.

Assim, além da música, o evento movimenta toda a economia de Guaçuí. A cidade se prepara para receber centenas de visitantes que aquecem hotéis, restaurantes, bares, postos de gasolina e o comércio em geral.

Para curtir a programação, os visitantes terão de levar um 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes do município.